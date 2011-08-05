〔东京汇市〕瑞郎受风险厌恶情绪支撑,日圆则关注日本央行动向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 瑞郎兑欧元触及纪录高位,兑美元接近纪录高位
* 瑞士央行总裁讲话後,瑞郎应声下滑
* 日圆兑美元脱离三周低位,但日本当局干预疑虑令日圆涨势受限
* 美元兑日圆一度走强,但可能并非由干预所致
* 日本在周四干预中抛售4万亿日圆--日经新闻
路透东京8月5日电---瑞郎兑欧元周五在亚洲触及纪录新高,因市场对欧美经济困境忧虑日增,令投资者出脱风险资产,转向避险货币寻求庇佑.
风险厌恶情绪高涨,支撑了瑞郎.但瑞士央行总裁希尔德布兰德称不会对瑞郎的进一步升值坐视不理,伤及瑞郎部分动能.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。