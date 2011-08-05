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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 14:35 BJT

〔东京汇市〕瑞郎受风险厌恶情绪支撑,日圆则关注日本央行动向

* 瑞郎兑欧元触及纪录高位,兑美元接近纪录高位

* 瑞士央行总裁讲话後,瑞郎应声下滑

* 日圆兑美元脱离三周低位,但日本当局干预疑虑令日圆涨势受限

* 美元兑日圆一度走强,但可能并非由干预所致

* 日本在周四干预中抛售4万亿日圆--日经新闻

路透东京8月5日电---瑞郎兑欧元周五在亚洲触及纪录新高,因市场对欧美经济困境忧虑日增,令投资者出脱风险资产,转向避险货币寻求庇佑.

风险厌恶情绪高涨,支撑了瑞郎.但瑞士央行总裁希尔德布兰德称不会对瑞郎的进一步升值坐视不理,伤及瑞郎部分动能.

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