〔新债招标〕中国五年期地方债中标利率升至4.12%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月8日电---业内人士周一透露,中国财政部上午代理招标的220亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率为4.12%,较上次发行的同期限地方债上涨28个基点(bp).
业内人士并透露,该期地方债的投标倍数为1.7倍.
本期债为今年第四期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.
本期债8月8日开始发行并计息,8月11日发行结束,8月15日起上市交易.
财政部8月初共代理招标发行总额446.6亿元地方政府债券,期限分为三年和五年.除今日的220亿五年期外,8月1日代理招标发行226.6亿元地方债,期限三年,中标利率为4.07%,较上次走升14个基点(bp).
财政部7月11日代理招标了今年首批两期地方政府债券,因地方政府债务忧虑升温,中标利率远高于市场预期,其中五年期品种中标利率3.84%.[ID:nCN1830011]
中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元.(完)
--发稿 刘昕/曲伟治; 审校 林高丽
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