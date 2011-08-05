〔英股业绩〕苏皇第二季税前亏损11亿美元,受希腊和爱尔兰敞口拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月5日电---苏格兰皇家银行(RBS.L)周五公布,第二季税前亏损6.78亿英镑(11亿美元),贷款业务状况恶化,因投资希腊公债亏损,而爱尔兰债券没有改善迹象.
该行上年同期获利11.7亿英镑,不良贷款减损从第一季的20亿英镑升至近23亿英镑,但低于上年同期的25亿英镑.
该行拨备7.33亿英镑以防备希腊债券投资组合亏损,并称,在爱尔兰的Ulster Bank业务拨备了12.5亿英镑减值准备,仅较第一季低4,900万英镑.
目前苏格兰皇家银行83%的股份为政府持有.(完)
--编译 程琳;审校 侯向明
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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