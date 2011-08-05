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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 14:50 BJT

〔英股业绩〕苏皇第二季税前亏损11亿美元,受希腊和爱尔兰敞口拖累

路透伦敦8月5日电---苏格兰皇家银行(RBS.L)周五公布,第二季税前亏损6.78亿英镑(11亿美元),贷款业务状况恶化,因投资希腊公债亏损,而爱尔兰债券没有改善迹象.

该行上年同期获利11.7亿英镑,不良贷款减损从第一季的20亿英镑升至近23亿英镑,但低于上年同期的25亿英镑.

该行拨备7.33亿英镑以防备希腊债券投资组合亏损,并称,在爱尔兰的Ulster Bank业务拨备了12.5亿英镑减值准备,仅较第一季低4,900万英镑.

目前苏格兰皇家银行83%的股份为政府持有.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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