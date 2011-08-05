〔全球贵金属〕摩根士丹利上调金银价格预估,因欧债及全球经济存疑

* 将2011年金价预估上调8%至每盎司1,511美元

* 将2011年银价上调15%

* 称铜作为投资最被看好,铝其次

路透8月5日电---摩根士丹利周四上调黄金及白银价格预估,并指称原因为欧洲债务危机蔓延的风险升高,且美国宏观经济前景不确定性持续.

摩根士丹利表示,美国有可能实施新一轮量化宽松政策,或支撑投资者需求,并提振作为避险的大宗商品价格.

"7月大宗商品价格上涨,跑赢股债两市...贵金属涨幅居前,7月涨9.5%(银价表现最优).主权债及经济成长隐忧持续提振金银需求,"分析师Hussein Allidina在8月4日报告中表示.

摩根士丹利将2011年金价预估上调8%至每盎司1,511美元,并将同期银价预估上调15%至每盎司36.21美元.

对来年金银价格的预估同样被上调,摩根士丹利坚持认为经济成长潜能,加上供应链面临挑战,将助推价格涨势延续至2012年.

"鉴于现在市场对债务及经济成长存在焦虑情绪,银价可能再探近期高位,因2010年9月-2011年4月期间推升银价走强的因素仍然无损,"Allidina表示.

现货金XAU=周四升至每盎司1,681美元上方的纪录高位,现货银XAG=4月则创下每盎司49.51美元的纪录高位.

摩根士丹利称在基本金属市场中,铜仍是最被看好的投资选择,随後是铝.

摩根士丹利看多铜价的观点,是在中国需求仍具韧性、供应吃紧及有迹象显示中国库存消化即将结束的基础上得出的.

"我们今年稍早时强调的铝需求好转势头持续,加之存货融资及物流遇到瓶颈,都将增强铝价韧性,"摩根士丹利表示.(完)