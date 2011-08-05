〔全球贵金属〕摩根士丹利上调金银价格预估,因欧债及全球经济存疑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 将2011年金价预估上调8%至每盎司1,511美元
* 将2011年银价上调15%
* 称铜作为投资最被看好,铝其次
路透8月5日电---摩根士丹利周四上调黄金及白银价格预估,并指称原因为欧洲债务危机蔓延的风险升高,且美国宏观经济前景不确定性持续.
摩根士丹利表示,美国有可能实施新一轮量化宽松政策,或支撑投资者需求,并提振作为避险的大宗商品价格.
"7月大宗商品价格上涨,跑赢股债两市...贵金属涨幅居前,7月涨9.5%(银价表现最优).主权债及经济成长隐忧持续提振金银需求,"分析师Hussein Allidina在8月4日报告中表示.
摩根士丹利将2011年金价预估上调8%至每盎司1,511美元,并将同期银价预估上调15%至每盎司36.21美元.
对来年金银价格的预估同样被上调,摩根士丹利坚持认为经济成长潜能,加上供应链面临挑战,将助推价格涨势延续至2012年.
"鉴于现在市场对债务及经济成长存在焦虑情绪,银价可能再探近期高位,因2010年9月-2011年4月期间推升银价走强的因素仍然无损,"Allidina表示.
现货金XAU=周四升至每盎司1,681美元上方的纪录高位,现货银XAG=4月则创下每盎司49.51美元的纪录高位.
摩根士丹利称在基本金属市场中,铜仍是最被看好的投资选择,随後是铝.
摩根士丹利看多铜价的观点,是在中国需求仍具韧性、供应吃紧及有迹象显示中国库存消化即将结束的基础上得出的.
"我们今年稍早时强调的铝需求好转势头持续,加之存货融资及物流遇到瓶颈,都将增强铝价韧性,"摩根士丹利表示.(完)
--编译 梁睿雪;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。