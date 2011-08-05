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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 14:46 BJT

〔欧洲股市〕主要股指期货续跌,受经济和债务忧虑拖累

路透伦敦8月5日电---欧洲股指期货周五延续跌势,因人们愈发担心全球经济将再次滑向衰退,并担心意大利和西班牙将被进一步推入欧元区债务危机.

德国DAX股指期货FDXc1扩大跌幅至3.9%,EUROSTOXX 50股指期货STXEc1下挫2.8%.法国CAC 40股指期货FCEc1挫跌2.7%.(完)

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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