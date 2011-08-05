中国和朝鲜就重启六方会谈交换意见

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月5日电---中国周五称，中方已与朝鲜首席核特使就重启朝核六方会谈进行了讨论。
中国外交部的简短声明并未透露六方会谈将于何时重启，但越来越多迹象表明，朝鲜希望重返六方会谈。
中国外交部在其网站上称，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟周四会见朝鲜外务省第一副相金桂冠，“就重启六方会谈问题交换了意见”。
金桂冠访华前在纽约与美国官员进行会谈，预示六方会谈有望重启。但分析人士对此表示质疑。
朝鲜去年表示，希望重返六方会谈，但美日韩三国以去年11月朝鲜公布铀浓缩项目为由，质疑朝鲜的诚意。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。