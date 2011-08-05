〔印尼经济〕第二季经济成长6.5%,明年可望增加7%(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透雅加达8月5日电---印尼经济第二季强劲成长6.5%,受出口收入和投资加速的两大引擎所带动,该国接下来几季因而有望不受全球黯淡前景的影响.
印尼经济最大的贡献来源--内需亦有不错的增幅.显示该国经济成长动能良好.
统计局在周五公布数据後表示,印尼明年经济可望成长7%,受工业生产成长所支撑.该预估和央行对2012年经济成长6.4-6.9%大致相当.
第二季出口较上年同期成长17.4%,投资扩张超过9%.民间消费成长4.6%.
卢比兑美元IDR=今年迄今升值逾5%,一位央行官员稍後表示,预期汇价将进一步走升.(完)
--编译 戴素萍;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选