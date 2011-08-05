〔印尼经济〕第二季经济成长6.5%,明年可望增加7%(更新版)

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路透雅加达8月5日电---印尼经济第二季强劲成长6.5%,受出口收入和投资加速的两大引擎所带动,该国接下来几季因而有望不受全球黯淡前景的影响.

印尼经济最大的贡献来源--内需亦有不错的增幅.显示该国经济成长动能良好.

统计局在周五公布数据後表示,印尼明年经济可望成长7%,受工业生产成长所支撑.该预估和央行对2012年经济成长6.4-6.9%大致相当.

第二季出口较上年同期成长17.4%,投资扩张超过9%.民间消费成长4.6%.

卢比兑美元IDR=今年迄今升值逾5%,一位央行官员稍後表示,预期汇价将进一步走升.(完)