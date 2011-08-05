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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 15:02 BJT

《全球经济焦点》中国日本呼吁全球领导人就经济危机开展讨论

* 日本呼吁共商债务、经济与汇率问题

* 德国、法国与西班牙拟就债务问题进行讨论

* 市场对欧盟处理危机的能力信心渐失

* 全球市场大跌态势在亚洲持续;亚股重挫5%

* 投资者匆忙转持现金

路透东京/华盛顿8月5日电---中国与日本周五呼吁全球开展合作,此前金融市场普遍受创,显示市场担忧欧债危机失控,而美国经济濒临再次衰退的边缘.

继昨日美股暴跌後,亚洲股市重挫,作为美国最大债权人的中日两国指出,事态蔓延的担忧正在加剧.欧洲市场今日也料大幅低开.

法国总统萨科齐的办公室发布声明称,今日稍晚萨科奇将与德国总理梅克尔及西班牙首相萨帕特罗进行会谈.

日本财务大臣野田佳彦表示,全球决策者需正视汇率扭曲现象、债务危机以及对美国经济的担忧.

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