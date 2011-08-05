《全球经济焦点》中国日本呼吁全球领导人就经济危机开展讨论

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 日本呼吁共商债务、经济与汇率问题
* 德国、法国与西班牙拟就债务问题进行讨论
* 市场对欧盟处理危机的能力信心渐失
* 全球市场大跌态势在亚洲持续;亚股重挫5%
* 投资者匆忙转持现金
路透东京/华盛顿8月5日电---中国与日本周五呼吁全球开展合作,此前金融市场普遍受创,显示市场担忧欧债危机失控,而美国经济濒临再次衰退的边缘.
继昨日美股暴跌後,亚洲股市重挫,作为美国最大债权人的中日两国指出,事态蔓延的担忧正在加剧.欧洲市场今日也料大幅低开.
法国总统萨科齐的办公室发布声明称,今日稍晚萨科奇将与德国总理梅克尔及西班牙首相萨帕特罗进行会谈.
日本财务大臣野田佳彦表示,全球决策者需正视汇率扭曲现象、债务危机以及对美国经济的担忧.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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