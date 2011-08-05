(重发)〔日本股市〕日经指数大幅收低3.72%,盘中触及五个月低位(更新版)

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路透东京8月5日电---日本股市周五跌至3月地震後暴跌以来的最低水准,因投资者急于离市,此前欧洲金融危机恶化,而且美国疲弱的经济已接近停滞.

散户投资者和外资被发现大举解除仓位,但机构投资者并未完全清算其仓位,而是继续削减风险较高资产的仓位,保护其投资组合.

东证股价指数.TOPX33个板块中有32个收低,基金经理转投零售和其他内需相关板块,抛售大宗商品板块,包括炼油和贸易公司股票.

"这不光是一些美国经济数据不佳的问题,看看隔夜时段意大利和西班牙信用违约互换(CDS)利差扩大,这才是推低市场的原因."瑞穗资产管理高级基金经理Takashi Aoki称.

其并称,来自对冲基金的与卖盘相关的一些合约终止,放大了周五跌势.

日经指数.N225收低3.7%,至9,305.04点,东证股价指数<收低3.3%,至809.32.

日经指数徘徊在9,300点支撑位附近,3月地震下跌後该指数曾一度停留于此.

该指数本周累跌5.4%.

里昂证券分析师称,主要支撑位料在8,800-8,900区域.若急速跌破该区间,可能测试下道支撑位7,800点.

东征股价指数3月17日来首次跌破800点大关,一度低至794.19点.

Sparx Asset Management基金经理Fumihito Akiyama称:"只要美国市场强劲,就有理由持有日本股票.但市场也在谨慎等待今日稍晚出炉的美国就业数据,因此正出脱高风险资产."

"日本政府原打算用干预汇市来支持股市,但这个效果正在减弱."

日本财务大臣野田佳彦周五重申,正密切关注日圆走势,暗示当局准备继续抛售日圆干预市场.

今日成交放量,东京证交所第一档股票成交量达25亿股,为5月13日以来最高.上周日均成交17亿股.

多达1,576支个股下跌,仅69支上涨,凸显出市场偏空氛围.(完)