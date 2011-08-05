〔瑞郎汇率〕央行不会对瑞郎的进一步升值坐视不理--央行总裁(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透苏黎世8月5日电---瑞士报纸NZZ周五刊出的专访称,瑞士央行总裁希尔德布兰德表示不会对瑞郎的进一步升值坐视不理.
"如果瑞郎进一步升值,我们不会坐视不理,"希尔德布兰德在采访中表示.
瑞郎兑美元CHF=周五盘初触及1.0710瑞郎的纪录新高,但0547GMT时回落至1.0822.
希尔德布兰德对该报称,瑞士央行不排除任何行动可能,如有必要会采取进一步措施.
其表示,强势瑞郎产生极度严重的通缩效应,有损及经济的危险.
"我们预计今年下半年经济明显转疲.增长率或大幅走软,就业市场可能恶化,"他说.
他表示瑞士已有很长一段时间维持低失业,但未来数季这种状况可能生变,尤其是考虑到出口料下降的话.(完)
--编译 艾茂林;审校 蔡美珍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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