〔中国债市〕外围市场牵动现券收益率下跌,後市需待流动性及政策面趋向

路透北京8月5日电---中国银行间债市周五现券收益率下跌,受欧美等外围市场下挫牵动;不过中长期债跌至最终有所收敛,显示投资者依然较为谨慎,下周债市需要关注公布的7月份主要经济金融数据,以及流动性及政策面趋向.

"今天短融收益率跌了不少,半年期左右的跌了有10个基点,中长债跌了,後来回来了些,...主要是美股美债(价格)跌了不少."北京一大行交易员称.

该交易员并表示,鉴于市场流动性紧张已大为缓解,而下周央行公开市场会有近2,000亿元人民币资金到期,如果央行不大笔净回笼资金及出台紧缩政策,对债市应该会形成一个利好.

根据路透数据统计,下周央行公开市场央票及正回购到期量共计1,920元,较本周的460亿元到期量大增.

另外中国7月CPI等宏观经济数据定于下周二(9日)出炉,也让市场保持谨慎.路透综合22位分析师预测结果显示,中国7月CPI预计较上年同期上涨6.3%,较上月所及三年高点6.4%略有回落,但仍稳居高位.[CPOLL-CN-MCE|ECI]

周四美国股市暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌,在那之後股市回调成定局.道琼工业指数和标准普尔500指数皆大跌逾4%,Nasdaq指数劲挫逾5%,因市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙.[.NCN]

美国公债价格周四飙升,因对美国再陷衰退的担忧促使投资者逃离诸如股票等风险较高资产,买入美国公债避险.[ID:nCN1877611]

中国银行间市场七天回购利率周五延续跌势,因流动性偏于宽松.虽然今日适逢例行调整存款准备金,但资金面并未感到紧张.[ID:nCN1878769]

剩馀期限近0.31年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.30元,对应收益率3.71%,成交143.63亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8286 3.0151

上日 2.8539 3.2726

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8183/3.7521

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.7350/3.6809

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.3196/4.2456

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