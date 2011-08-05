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公司新闻(中文) | 2011年 8月 5日 星期五 15:20 BJT

〔中国航运〕宁波港称已部分关闭港口设施,因台风"梅花"临近

路透上海8月5日电---中国宁波港一位官员周五称,由于台风临近,宁波港已经关闭了部分港口设施.

这位官员表示,宁波港已不再接收船舶停靠,但允许船舶出港.宁波港位于中国东部的浙江省,是中国最为繁忙的港口之一.

据气象机构Tropical Storm Risk的预测,台风"梅花"本周末将严重影响浙江和上海.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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