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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 15:35 BJT

〔欧元债市〕意大利指标公债较德债利差创欧元问世以来最高,因股市下跌

路透伦敦8月5日电---意大利指标公债较德债利差扩大22个基点至416个基点,为欧元问世以来最高位.

西班牙指标公债较德债利差扩大17个基点至419个基点,为欧元问世以来最高位.

意大利10年期公债收益率日内升16个基点至6.4%.

西班牙10年期公债收益率日内升11个基点至6.42%.

意大利两年期公债收益率升至5.1%,为2000年底以来最高位.

西班牙两年期公债收益率日内升13个基点至4.77%.

法国/德国10年期公债利差走阔至欧元问世以来最高位91基点.

比利时/德国指标公债利差走阔12个基点,至欧元问世以来最高位231基点.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

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