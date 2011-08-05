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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 15:20 BJT

〔欧洲股市〕触及14个月低位,投资人愈发担心美国和欧洲经济

路透伦敦8月5日电---欧洲股市周五大跌至14个月低位,此前全球股市大幅下挫,因市场担心美国经济可能再度迎来衰退,以及欧元区债务危机恐扩散至意大利和西班牙.

* 泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3早盘挫跌2.4%,报968.85点

* STOXX EUROPE 600银行股指数.SX7P下挫2.7%,保险类股指数.SXIP下跌2.8%

* 英国富时100指数.FTSE下挫2.6%,法国CAC 40股指.FCHI挫跌3.1%

* 西班牙股市指标股指.IBEX下滑2.2%,意大利股市指标股指.FTMIB重挫3.3%

* 德国DAX股指.GDAXI下挫2.5%(完)

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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