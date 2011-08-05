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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 15:08 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:瑞郎脱离高位,日圆走升

0652GMT---避险货币瑞郎兑欧元EURCHF=脱离纪录高位1.0710瑞郎,兑美元CHF=下跌,受瑞士央行总裁希尔德布兰德的谈话所影响.其谈话增加了干预的可能性.

投资人仍可能继续买进瑞郎和日圆,因担心全球经济复苏迟滞,全球股市全面挫跌.

美元/日圆JPY=下跌0.7%至78.51日圆,欧元兑日圆EURCHF=跌0.8%至110.65日圆.日本当局在周四出手干预.

欧元/美元EUR=小跌至1.4100美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 田建华

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