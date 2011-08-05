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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 15:25 BJT

〔表格〕瑞士7月CPI较前月下滑0.8%,较上年同期上升0.5%

路透苏黎世8月5日电---瑞士联邦统计局周五公布,瑞士7月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.8%,较上年同期上升0.5%.路透调查预估为分别下降0.6%和上升0.7%.

以下为详细数据:

2011年7月 2011年6月 2010年7月

较上月变动% -0.8 -0.2 -0.7

较上年同期变动% 0.5 0.6 0.4

指数(2010年12月=100) 99.7 100.5 103.4 (完)

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--编译 白云;审校 田建华

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