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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 15:33 BJT

〔日本债市〕公债跳涨,投资者因担心全球经济成长而转进债市

* 投资者从股市转投向债市

* 20年和30年期日债收益率录得近一年来最高单周跌幅

* 投资者卖出看涨期权,维持较低波动性

* 市场担心缺乏政策支持,料将令日债收益率进一步下跌

路透东京8月5日电---日本政府公债周五跳涨,因投资者担心全球经济或将走弱,以及支持经济的政策选项有可能耗尽,故而出脱股票并转买较安全的债券.

美国股市周四暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌.[ID:nCN8480895];部分市场人士开始担心衰退料将不可避免.

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