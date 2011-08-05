〔日本债市〕公债跳涨,投资者因担心全球经济成长而转进债市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 投资者从股市转投向债市
* 20年和30年期日债收益率录得近一年来最高单周跌幅
* 投资者卖出看涨期权,维持较低波动性
* 市场担心缺乏政策支持,料将令日债收益率进一步下跌
路透东京8月5日电---日本政府公债周五跳涨,因投资者担心全球经济或将走弱,以及支持经济的政策选项有可能耗尽,故而出脱股票并转买较安全的债券.
美国股市周四暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌.[ID:nCN8480895];部分市场人士开始担心衰退料将不可避免.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。