〔中国债市〕人民币利率互换大跌,外围环境不稳导致避险情绪骤升

路透上海8月5日电---中国人民币利率互换(IRS)周五大幅下滑,其中短端降幅更为明显,由于对全球经济增长的疑虑升温,导致隔夜欧美股市及大宗商品全线大跌,随着避险情绪骤升,债市收益率及IRS报价均普遍下行.

交易员指出,在国际市场动荡的突袭之下,不可避免地给未来中国经济的表现带来一些变数,货币政策取向的不确定性也相应增加,这可能有助于弱化紧缩预期,不过今日IRS对消息面的反应已比较到位,短期内继续探低的空间有限.

"开盘就跌了很多,後来稍微回来一点,比昨天跌了大概有20-30个点,一年的现在3.85-3.90%,昨天收盘还在4.10%,"上海一银行交易员称.

他并指出,由于国内外所面临的环境不同,货币政策差异也日趋明显,但国际市场局势如果持续恶化,对中国的影响或多或少都会陆续显现,这也将影响央行货币政策的取向,因此近期应密切关注政策面和消息面的演变,据此调整对後市的判断.

市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙,导致美国股市暴跌,为2009年初大衰退以来最严重的一次.道琼工业指数和标准普尔500指数皆大跌逾4%,Nasdaq指数劲挫逾5%.[.NCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.9340/ 4.0060 3.8867/3.9717 3.8933/3.9817 3.9167/4.0000 3.9050/4.1600

周四 4.1243/ 4.2243 4.0308/4.1175 4.0067/4.0883 4.0267/4.1083 4.0142/4.3067

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变动-0.1903/-0.2183 -0.1441/-0.1458 -0.1134/-0.1066 -0.1100/-0.1083 -0.1092/-0.1467

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)