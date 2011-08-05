〔外汇期权〕主要货币对期权波动率全线上扬--IFR

IFR伦敦8月5日电---外汇期权波动率全线上扬,因全球股市挫跌,对周五晚间将公布的美国非农就业数据可能疲弱的担忧更是加剧短线疑虑.

一周期欧元/美元期权波动率涨4.0%至18.0%,一个月期波动率涨2.0%至14.9%.一年期价平期权波动率涨0.7%至14.0%.

一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)略低于7月12日创下的雷曼破产以来最高位3.4%,暗示市场偏好欧元卖权.

瑞郎隔夜再度走坚,兑美元正在测试近期所创纪录高位.一个月美元/瑞郎期权波动率在上探17.0%.

欧元/瑞郎跌破周三官方干预时所创约1.0800的低点,在亚洲市场续跌,至1.0710,刷新纪录低点.一个月期欧元/瑞郎期权波动率回到周三创下的,约18.5%的雷曼破产以来最高位.

美元/日圆从官方干预後高位80.25跌向78.00.一个月期权波动率触及11.7%,周四伦敦盘初则报10.0%.一年期波动率从11.95%升至12.4%.

澳元/美元期权波动率在现汇进一步趋疲後上扬,一个月期波动率在24小时内从13.0%劲扬至15.0%.一个月期风险逆转指标本周涨1.5%至3.0%,暗示市场偏好澳元卖权.(完)

--编译 白云;审校 王洋

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]