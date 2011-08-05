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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 17:08 BJT

〔欧股业绩〕安联第二季净利下滑8.2%逊于预期,受希腊公债减记拖累

路透法兰克福8月5日电---欧洲最大的保险商--德国安联(ALVG.DE)周五公布,第二季净利下降8.2%,逊于预期,受其所持希腊公债减记拖累.

安联周五公布,计入少数股东权益的第二季净利为10亿欧元(14.3亿美元),路透调查的预估均值为净利增长23%至13.4亿欧元.

该公司所持的13亿欧元希腊公债发生减记,令第二季净利损失3.26亿欧元.

安联首席执行官Michael Diekmann表示,有信心实现公司全年营业利润80亿欧元左右的目标.

一位交易商计算得出,扣除希腊债券减记损失,净利应比预期高3%.

他表示,"该公司业绩稳健,维持财测不变的消息偏向正面."(完)

--编译 王翔琼;审校 丁琦

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