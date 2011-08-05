〔欧元区经济〕6月通胀压力降至七个月低位--ECRI

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透班加罗尔8月5日电---根据美国经济周期研究所(ECRI),欧元区6月通胀压力降至七个月低位,受德国和西班牙通胀压力减缓推动.
ECRI的6月欧元区未来通胀指标(EZFIG)跌至100.3,低于5月的100.6.
ECRI首席运营官Lakshman Achuthan称,"随着EZFIG持续降低,并跌至七个月低点,表明欧元区通胀压力已明显开始减弱."(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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