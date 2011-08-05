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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 15:58 BJT

〔欧元区经济〕6月通胀压力降至七个月低位--ECRI

路透班加罗尔8月5日电---根据美国经济周期研究所(ECRI),欧元区6月通胀压力降至七个月低位,受德国和西班牙通胀压力减缓推动.

ECRI的6月欧元区未来通胀指标(EZFIG)跌至100.3,低于5月的100.6.

ECRI首席运营官Lakshman Achuthan称,"随着EZFIG持续降低,并跌至七个月低点,表明欧元区通胀压力已明显开始减弱."(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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