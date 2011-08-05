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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 16:30 BJT

〔韩国股市〕受经济忧虑打压暴跌3.7%,国家基金入场帮助收窄跌幅(更新版)

(新增细节)

* 公共基金买盘助市场收窄跌幅

* 综合股价指数重挫3.7%,连跌第四日

* 造船股急速下挫,因易受经济困境冲击

路透首尔8月5日电---受美国经济二次衰退担忧打压,周五韩国股市连续第四日下跌,指标股指收跌近4%.

分析师称,投资者焦虑情绪已经达到需要政策措施予以回应的地步.

Yurie资产管理公司基金经理Park Jung-won称,"我认为美国不会置市场如此而不管,或考虑诸如推出另一轮量化宽松之类的措施."

韩国综合股价指数.KS11收盘重挫3.7%,报1,943.75点,稍早一度暴跌近5%,因国家养老基金和公共基金进场买入而收窄跌幅.

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