〔韩国股市〕受经济忧虑打压暴跌3.7%,国家基金入场帮助收窄跌幅(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 公共基金买盘助市场收窄跌幅
* 综合股价指数重挫3.7%,连跌第四日
* 造船股急速下挫,因易受经济困境冲击
路透首尔8月5日电---受美国经济二次衰退担忧打压,周五韩国股市连续第四日下跌,指标股指收跌近4%.
分析师称,投资者焦虑情绪已经达到需要政策措施予以回应的地步.
Yurie资产管理公司基金经理Park Jung-won称,"我认为美国不会置市场如此而不管,或考虑诸如推出另一轮量化宽松之类的措施."
韩国综合股价指数.KS11收盘重挫3.7%,报1,943.75点,稍早一度暴跌近5%,因国家养老基金和公共基金进场买入而收窄跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。