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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 16:40 BJT

〔投行观点〕瑞信下调标普500指数年末预估,称美国采取QE政策机率为50%

路透8月5日电---瑞士信贷银行旗下Global Equity Strategy部门表示,将标准普尔500指数.SPX2011年末预估从1,450点下调至1,350点,称因经济成长较预期更为乏力.

瑞信旗下Global Equity Strategy称,仍对股市持加码观点.

Global Equity Strategy将2011年美国上市公司每股盈馀(EPS)成长预估从14%调降至12%.欧洲地区每股盈馀(EPS)成长预估从12%下调至7%.

该机构表示仍认为发达市场的复苏将低于趋势,因6兆(万亿)美元的过度杠杆.

Global Equity Strategy表示,英国和日本有可能采取量化宽松政策.美国实施进一步量化宽松政策的机率为50%.(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

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