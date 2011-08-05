〔投行观点〕瑞信下调标普500指数年末预估,称美国采取QE政策机率为50%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月5日电---瑞士信贷银行旗下Global Equity Strategy部门表示,将标准普尔500指数.SPX2011年末预估从1,450点下调至1,350点,称因经济成长较预期更为乏力.
瑞信旗下Global Equity Strategy称,仍对股市持加码观点.
Global Equity Strategy将2011年美国上市公司每股盈馀(EPS)成长预估从14%调降至12%.欧洲地区每股盈馀(EPS)成长预估从12%下调至7%.
该机构表示仍认为发达市场的复苏将低于趋势,因6兆(万亿)美元的过度杠杆.
Global Equity Strategy表示,英国和日本有可能采取量化宽松政策.美国实施进一步量化宽松政策的机率为50%.(完)
--编译 洪曦;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。