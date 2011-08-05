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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 16:08 BJT

〔中国期市〕LME期铜下跌逾2%,因经济及欧债担忧促使投资者避险

路透上海8月5日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五扩大跌势,因投资者担忧美国正面临另一次经济衰退,以及欧债危机正卷入欧元区两个较大的经济体.

"今日有太多的不确定性,投资者纷纷避险,"上海中期期货分析师Zhou Jie表示."大部分是由于对美国经济缺乏信心,欧洲股市大跌也没有起到任何积极作用."

0706GMT,LME三个月期铜CMCU3下跌2.3%,报每吨9,143美元,为自6月29日以来最低.上一交易日下跌1.9%.

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