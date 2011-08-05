〔中国期市〕LME期铜下跌逾2%,因经济及欧债担忧促使投资者避险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月5日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五扩大跌势,因投资者担忧美国正面临另一次经济衰退,以及欧债危机正卷入欧元区两个较大的经济体.
"今日有太多的不确定性,投资者纷纷避险,"上海中期期货分析师Zhou Jie表示."大部分是由于对美国经济缺乏信心,欧洲股市大跌也没有起到任何积极作用."
0706GMT,LME三个月期铜CMCU3下跌2.3%,报每吨9,143美元,为自6月29日以来最低.上一交易日下跌1.9%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。