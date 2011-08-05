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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 16:32 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎现汇价上涨,期权隐含波动率升至2008年迄今高位

0757GMT---欧元/瑞郎期权隐含波动率周五大涨,并触及2008年雷曼兄弟倒闭以来最高水平.

一个月期欧元/瑞郎期权隐含波动率EURCHF1MO=最新报约19.35%,高于周四的16.75%,此前现汇报价距离历史低位不远.欧元/瑞郎风险逆转指标EUCH1MRR=ICAP约为2.65,偏向欧元卖权,仍显示未来欧元有较强下行风险,该指标周四时曾报2.8左右.

欧元/瑞郎EURCHF=日内上涨1%至1.0893,盘中一度跳升,因市场预期瑞士央行或出手干预以打压瑞郎.(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

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