〔中国债市〕交易所信用债本周续趋稳,等待下周经济数据提供政策指引

路透北京8月5日电---中国证券交易所市场信用债本周继续趋稳.资金面逐渐改善,资本市场表现不佳,同时部分券种经过前期的调整後,已具有相当的投资价值,均助流动性较好的信用债引领交易所债市走稳.

"本周交易所债市总体涨跌互现.今天反弹表现得特别厉害,尤其是流动性比较好的券种."上海一保险公司交易员称,"资金有所好转,股市大跌,很多可转债的价格已经跌近面值了,这样还是有支撑的."

针对社保基金将投入80亿元人民币买入信用债的消息,[ID:nCN1875477]该交易员指出,这或佐证机构对当前部分信用债投资价值的认可.

之前受资金面持续紧张拖累,七天期回购利率从5月中旬起一路飙升,6月下旬後有所回落,但整个7月均值仍高达5.3%.之後随着流动性渐趋缓和,进入8月後开始直接下落.[ID:nCN1866893]

而国内股市表现不佳,中国股市沪综指.SSEC周五大幅收跌2.15%至一个半月来新低,盘间一度触及10个月来低点.本周沪综指累计下跌2.79%,创逾两个月以来最大单周跌幅.[ID:nCN1879229]

上述交易员进一步指出,当前市场仍在观望等待下周将公布的宏观经济数据,希望藉此明确近期政策取向.假若政策无进一步收紧,趋松的资金面或进一步助跌交易所市场现券收益率.不过,当前部分债券型基金、保险年金账户仍在去杠杆的进程中,或限制其跌幅.

国家统计局下周二将公布7月居民消费价格指数(CPI)等宏观经济数据.路透预测结果显示,中国7月CPI预计较上年同期上涨6.3%,较上月所及三年高点6.4%略有回落,但仍稳居高位.近日来中国央行和发改委等再三强调,控通胀仍为首要任务,令加息预期渐起.[CPOLL & CN]

剩馀期限近5年的08新湖债CN122009=SS今日收报105.89元人民币,对应收益率7.5114%,较上周收盘收益率7.3086%升逾20个基点(bp).

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 145.0954 -0.0715 145.2551 144.9101

上证公司债指数.SSEEBI 128.9581 -0.1853 129.2212 128.8268

上证分离债指数.SSEDCBI 126.7498 +0.4766 126.9985 126.1219

上证国债指数.SSEBI 128.9793 +0.0993 128.9839 128.8934

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深证企债指数.SZCBI 125.5320 -0.2670 125.8250 125.4370

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