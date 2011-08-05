版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 16:50 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶六周首次下跌,受商品价格下挫和日圆走强打压

路透东京8月5日电---东京工业品交易所(TOCOM)主力期胶合约周五下跌逾3%,受商品价格全线下挫和日圆走强打压.因美国经济日益出现疲弱迹象,投资者纷纷抛出风险资产.

TOCOM主力1月期胶合约<0#2JRU:>一度最多下跌13.7日圆,或3.5%至每公斤376.8日圆的两周低点,最终结算价报379.4日圆,下跌11.1日圆或2.8%.

本周TOCOM期胶收跌1.9%,为六周来首次下跌.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐