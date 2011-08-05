〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶六周首次下跌,受商品价格下挫和日圆走强打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月5日电---东京工业品交易所(TOCOM)主力期胶合约周五下跌逾3%,受商品价格全线下挫和日圆走强打压.因美国经济日益出现疲弱迹象,投资者纷纷抛出风险资产.
TOCOM主力1月期胶合约<0#2JRU:>一度最多下跌13.7日圆,或3.5%至每公斤376.8日圆的两周低点,最终结算价报379.4日圆,下跌11.1日圆或2.8%.
本周TOCOM期胶收跌1.9%,为六周来首次下跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。