〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,但围绕欧债危机蔓延之忧虑仍提供支撑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月5日电---英镑兑欧元周五下滑,受欧元兑美元的升势影响,不过有关欧元区债务危机或蔓延至其两大经济体的忧虑,为英镑提供支撑.
随债务危机的加深,促使全球大多数市场出现恐慌性下跌,英镑兑美元则几无变动.英镑兑欧元徘徊在两个月高点附近,分析师表示,英镑有攀升的空间.
交易商表示,欧资银行对欧元兑美元的需求,带动欧元全线走高,但尚不确定其能够守住这些涨幅.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选