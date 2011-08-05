版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 17:07 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,但围绕欧债危机蔓延之忧虑仍提供支撑

路透伦敦8月5日电---英镑兑欧元周五下滑,受欧元兑美元的升势影响,不过有关欧元区债务危机或蔓延至其两大经济体的忧虑,为英镑提供支撑.

随债务危机的加深,促使全球大多数市场出现恐慌性下跌,英镑兑美元则几无变动.英镑兑欧元徘徊在两个月高点附近,分析师表示,英镑有攀升的空间.

交易商表示,欧资银行对欧元兑美元的需求,带动欧元全线走高,但尚不确定其能够守住这些涨幅.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐