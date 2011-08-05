〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,但围绕欧债危机蔓延之忧虑仍提供支撑

路透伦敦8月5日电---英镑兑欧元周五下滑,受欧元兑美元的升势影响,不过有关欧元区债务危机或蔓延至其两大经济体的忧虑,为英镑提供支撑.

随债务危机的加深,促使全球大多数市场出现恐慌性下跌,英镑兑美元则几无变动.英镑兑欧元徘徊在两个月高点附近,分析师表示,英镑有攀升的空间.