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债券 | 2011年 8月 5日 星期五 17:28 BJT

(重发)〔独家新闻〕四名欧洲央行委员投票反对重启公债购买计划--消息

(重发以修改标头)

路透法兰克福8月5日电---欧洲央行消息人士周五对路透表示,包括德国央行总裁魏德曼在内的四位欧洲央行(ECB)管理委员会委员投票反对重启公债购买计划.

消息人士称,除魏德曼外,欧洲央行执委会成员史塔克和其他两位来自比荷卢经济联盟的委员亦投票反对公债购买措施.在停止购债18周後,欧洲央行在周四再次开始买入公债.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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