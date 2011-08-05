《外汇动态》花旗削减挪威克朗持仓,也降低美元指数空仓

0759GMT---花旗集团分析师在报告中表示,他们已调整投资组合中美元指数.DXY和挪威克朗NOK=的投资比重,美元指数低于基准的幅度减少5%,挪威克朗高于基准的幅度亦减少5%.

另外,澳元持仓高于基准的幅度亦减少5%,此举反映花旗削减澳元与挪威克朗等货币的曝险,因为一但投资者开始减少举债,这些货币恐将受创最重.

过去一周,该投资组合亏损0.86%,年内迄今的报酬率降至2.64%.

"我们仍持续看好G10货币优于财政情况不佳的G4货币.而且只要主权债务危机和全球经济成长的不确定性不会演变成深层次的危机,我们就预期G10货币表现将持续优于G4."(完)

--编译 洪曦;审校 沈以文

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]