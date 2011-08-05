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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 17:07 BJT

〔新兴汇市〕坡元和马币带领新兴亚洲货币下跌,後市料将续跌

路透新加坡8月5日电---新兴亚洲货币本周收低,其中新加坡元和马币(林吉特)领跌,因投资者周五寻求通过削减对这些货币及股市的敞口来降低风险.

大多数货币跌破始于6月底涨势的费波纳奇回档技术位,当时投资者恢复对该地区的投资,因对欧元区债务危机的担忧暂时缓解.

分析师和交易员表示,跌破回档技术位、再加上欧洲危机恐将蔓延以及美国经济或再陷衰退的担忧增强,都料将给新兴亚洲货币带来更多压力.

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