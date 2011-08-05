〔新兴汇市〕坡元和马币带领新兴亚洲货币下跌,後市料将续跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月5日电---新兴亚洲货币本周收低,其中新加坡元和马币(林吉特)领跌,因投资者周五寻求通过削减对这些货币及股市的敞口来降低风险.
大多数货币跌破始于6月底涨势的费波纳奇回档技术位,当时投资者恢复对该地区的投资,因对欧元区债务危机的担忧暂时缓解.
分析师和交易员表示,跌破回档技术位、再加上欧洲危机恐将蔓延以及美国经济或再陷衰退的担忧增强,都料将给新兴亚洲货币带来更多压力.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。