〔新兴汇市〕坡元和马币带领新兴亚洲货币下跌,後市料将续跌

路透新加坡8月5日电---新兴亚洲货币本周收低,其中新加坡元和马币(林吉特)领跌,因投资者周五寻求通过削减对这些货币及股市的敞口来降低风险.

大多数货币跌破始于6月底涨势的费波纳奇回档技术位,当时投资者恢复对该地区的投资,因对欧元区债务危机的担忧暂时缓解.