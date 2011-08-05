版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 17:16 BJT

《外汇动态》当局干预难阻美元/日圆颓势,年底时将跌至75--德银分析师

0837GMT---德意志银行分析师Alan Ruskin表示,周四日本当局在外汇市场上的单方面干预行动,将不足以阻挡美元/日圆在年底时跌至约75日圆的纪录低点.

他警告,由于担心全球经济放缓和欧债危机,瑞士当局阻升瑞郎的努力也将面临重重困难.

"瑞士央行的行动也面临同样的问题.如果欧洲当局无法迅速稳定意大利债市的话,欧元/瑞郎将向平价水准靠拢."

欧元兑瑞郎EURCHF=最新上涨0.7%,报1.0867瑞郎.美元兑日圆JPY=最新下跌0.7%至78.45.(完)

--编译 王洋; 审校 丁琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐