〔全球商品〕大宗商品长期前景普遍偏空,但金价受支撑看涨--路透分析师

路透新加坡8月5日电---路透市场技术分析师王涛表示,大部分大宗商品已进入长期看跌周期,现货金则除外.全球经济成长忧虑引发一场席卷金融市场的风暴,正给金价带来支撑.

本月稍早时,王涛曾预期商品研究局指数(CRB)将在四周内跌至326.74.但他表示,目前跌速似乎快于预期,周四的一波大跌即打压该指数跌至327.48的低位.

"此前预期的修正可能演变成一轮长期跌势,因为下行动能太强,"王涛说.

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王涛对美国原油走势的预估更为悲观,将未来数月的价格目标定位在64美元.在他此前的报告中,曾将油价四周目标价设在每桶85.03美元,但油价在8月5日就跌破了这一水准.

对于标准普尔500指数.SPX,王涛同样长期看空,并称当前跌势可能是始于2007年高位1,576.09点的长期下行趋势中第二波下探.

但王涛仍看多现货金.

他说,现货金XAU=仍徘徊在1,545美元的关键支撑位上方,该水准是基于费波纳奇比例分析所得,现货金或续涨至每盎司2,345美元,这是C浪261.8%的费波纳奇投射位.(完)