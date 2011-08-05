《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月1日-5日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周基本在6.44元附近盘整.其间中间价虽两次创下汇改来新高,

但受美国债务、日本央行干预市场等因素影响,汇价总体呈区间震荡.在人民币长期升值基调

未改情况下,短期内即期汇价料随海外市场展开波动.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国央行公开市场已连续三周净投放达950亿元人民币,当周进一步放量至440亿元.资金面

虽趋于宽松,但一二级市场利率持续倒挂,央票维持地量发行,正回购操作亦未恢复,公开市场

延续之前的被动净投放.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市收益率明显下跌.月初以来,中国银行体系流动性逐渐趋于好转,加上美国债务

上限及经济增长忧虑以及欧债危机蔓延,推动境内投资者渐渐做多债市,尤以买入短券为主.

考虑到央行公开市场已连续多周净投放资金,因此後市需要关注流动性及政策面趋向.[CN/CN]

--票据转贴利率高位振荡.银行信贷规模并未在月初显着走宽,资金利率虽持续走低,却未能解

救票据市场.下周即将公布经济数据,投资者对紧缩政策的担忧情绪再燃.不过,由于目前利率已

处于高位,即使出台紧缩政策,大幅上行的空间亦有限.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC连续第三周下跌,并以2.8%周跌幅创两个月来纪录.周间前四天市场表现疲弱,

周五受美国等外围股市暴跌拖累而劲挫2.2%,市场信心遭到重创.随着全球经济忧虑逐步加深,

而周五形成的跳空缺口亦压力沉重,後市料维持疲弱态势.[.SSCN]

期市:

--沪铜当周跟随股市等其它金融市场大跌,全球投资者因担忧债务危机蔓延与经济放缓,纷纷

逃离风险资产.不过智利一全球最大铜矿的罢工仍引发部分供应担忧.沪铜主要合约SCFc3周

五收报68,570元,全周大跌4,090元.[MET/SHCN]

黄金:

--国内黄金价格当周继续震荡攀升,刷新纪录高位.因股市大跌、汇市波动、经济放缓以及对

美国进一步放宽货币政策的担忧促使投资者寻求避险.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周

五收报344.59元,全周升11.03元;期金主要合约SHAUZ1收报344.08元,涨9.58元.(完)