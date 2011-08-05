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债券 | 2011年 8月 5日 星期五 17:31 BJT

〔标题新闻〕希腊7月消费者物价指数(CPI)同比上升2.4%,升幅低于6月的3.3%; HICP上升2.1%

* HICP为消费者物价调和指数

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