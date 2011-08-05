诺基亚西门子将裁员1,500人

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月4日电---诺基亚西门子通信公司(Nokia Siemens Networks)[NSN.UL]的一名发言人周四表示，公司将从收购摩托罗拉(MMI.N)电信网络资产时接收的6,900名员工中裁掉1,500名。

发言人称，裁员会影响到美国等国GSM和Wimax技术部门的工作人员，裁员过程已从英国开始。

芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE和德国西门子公司(SIEGn.DE)于2007年成立了诺基亚西门子通信公司。（完）