《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月5日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
瑞典北欧斯安银行(SEB)
欧元/美元:恐慌情绪打压市场撤离"较高风险"的资产并涌入传统的防御型资产.在此背景下,美元昨天表现不错,并呈现欧元/美元空头吞噬线,走势延续形态.
技术图表显示,阻力位可能在波动区间中端1.4205附近.下档重要点位是1.4014.
美元/日圆:日本央行干预引发的涨势在略高于55日EMA波段和4月/7月下跌趋势线阻力位的水平消退.支撑位可能是在78.00日圆上方的先前阻力位.预料美元/日圆在78.05/80.25之间震荡,市场受干预影响.
欧元/瑞郎:两度未能升越1.1150瑞郎(显然也未能突破更重要的1.1205参考位),之後跌破1.0896/87压迫欧元/瑞郎至新低水平.但即便在拓宽的24小时+/-1.5%价格通道内,其汇价也偏低,多个随机指标也下挫.我们并非其他货币的走势视而不见,但在此处抛跌总是不审慎的.对于手中尚有筹码待售的投资者而言,1.08高位应提供一个较好的风险逆转/回报机会.(完)
--编译 肖群英; 审校 田建华
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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