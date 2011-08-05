《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧元/美元:恐慌情绪打压市场撤离"较高风险"的资产并涌入传统的防御型资产.在此背景下,美元昨天表现不错,并呈现欧元/美元空头吞噬线,走势延续形态.

美元/日圆:日本央行干预引发的涨势在略高于55日EMA波段和4月/7月下跌趋势线阻力位的水平消退.支撑位可能是在78.00日圆上方的先前阻力位.预料美元/日圆在78.05/80.25之间震荡,市场受干预影响.

欧元/瑞郎:两度未能升越1.1150瑞郎(显然也未能突破更重要的1.1205参考位),之後跌破1.0896/87压迫欧元/瑞郎至新低水平.但即便在拓宽的24小时+/-1.5%价格通道内,其汇价也偏低,多个随机指标也下挫.我们并非其他货币的走势视而不见,但在此处抛跌总是不审慎的.对于手中尚有筹码待售的投资者而言,1.08高位应提供一个较好的风险逆转/回报机会.(完)