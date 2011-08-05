版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 17:30 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月5日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞典北欧斯安银行(SEB)

欧元/美元:恐慌情绪打压市场撤离"较高风险"的资产并涌入传统的防御型资产.在此背景下,美元昨天表现不错,并呈现欧元/美元空头吞噬线,走势延续形态.

技术图表显示,阻力位可能在波动区间中端1.4205附近.下档重要点位是1.4014.

美元/日圆:日本央行干预引发的涨势在略高于55日EMA波段和4月/7月下跌趋势线阻力位的水平消退.支撑位可能是在78.00日圆上方的先前阻力位.预料美元/日圆在78.05/80.25之间震荡,市场受干预影响.

欧元/瑞郎:两度未能升越1.1150瑞郎(显然也未能突破更重要的1.1205参考位),之後跌破1.0896/87压迫欧元/瑞郎至新低水平.但即便在拓宽的24小时+/-1.5%价格通道内,其汇价也偏低,多个随机指标也下挫.我们并非其他货币的走势视而不见,但在此处抛跌总是不审慎的.对于手中尚有筹码待售的投资者而言,1.08高位应提供一个较好的风险逆转/回报机会.(完)

--编译 肖群英; 审校 田建华

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐