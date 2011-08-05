更正:〔中港股市〕恒指挫至10个月低位,沪综指收低2.2%

(因英文原文有误,内文中信泰富跌幅应为"6.6%",非"8.1%")

* 恒指与沪指大跌,全球市场重挫

* 恒指跌逾4%,成交量创去年11月以来最高

* 沪综指收低2.2%,连跌第三周

* 和记黄埔暴跌,因业绩令人失望,认股权证解仓

路透香港8月5日电---香港股市与中国内地股市周五双双下挫,恒生指数遭遇2008年金融危机迄今最大单日跌幅,後市仍看跌,因全球市场遭抛之际投资者削减景气循环类股仓位.

"市场担忧欧洲危机恶化和西方国家经济成长停止,拖累恒生指数.HSI下挫至10个月低位,成份股中风险系数较高的个股跌幅居前."

"我怀疑我们正看到2008年危机重现,"新加坡Treasury Asia资产管理公司的投资经理Eng Teck Tan指出.

"香港本地基金经理在最近几周已经大幅减仓,只留下防御类股票,现在轧平多仓的是外资,"Tan并称.

恒生指数.HSI重挫4.29%,收报20,946.14点,为2010年9月1日以来最低,成交值1,250亿港元,创11月以来最高.恒生国企指数.HSCE大跌3.86%至11,434.59点.

恒指跌破技术图表的连续多道支撑位,首道支撑位在2011年低点21,508附近,第二道支撑位在2010年6月高点20,957.目前的下一道支撑位料在2010年8月低点20,370附近.

景气循环类股遭受重创.恒生指数原材料类股.HSCIM猛跌5.5%,其中中信泰富(0267.HK)下跌6.6%,跌幅居恒指成分股前列.

和记黄埔0013.HK跌8.3%,回吐最近三周涨幅.

**沪市下跌,但跑赢其它亚洲股市**

沪综指.SSEC收低2.2%至2,626.4点,跟随全球股市跌势,并将跌势延续至第三周.

沪综指弹离10个月低位,随後收于2011年6月低位上方,後者近两周多数时间都是指数的支撑位.

在今日亚洲股市全面走软的情况下,沪市表现相对较好.(完)