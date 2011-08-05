版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 18:13 BJT

〔亚洲橡胶〕8月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月5日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 372.5 62 373.1 10

9月 375.8 50 377.9 20

10月 374.1 52 378.0 28

11月 375.3 374 378.6 98

12月 377.2 2664 380.8 288

1月 379.4 8945 383.0 1244

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 肖群英;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐