〔中国企业〕光明食品集团上半年营收增近两成达357亿元,净利增四成

路透上海8月5日电---中国领先的综合性食品企业--光明食品集团公司周五表示,上半年公司实现营业总收入357.38亿元人民币,同比增长18.2%;归属于母公司净利润7.46亿元,同比增长41.5%.

去年全年,该集团实现主营收入618亿元,同比增长22%.公司已提出2012年主营收入确保800亿元,力争900亿元的目标.

光明食品集团董事长王宗南在公司成立五周年庆祝大会上指出,"如果明年(营收)实现'保八争九'的目标,我估计2015年营收将达1,200亿元."

公司方面指出,集团糖业销量已经突破200万吨,年销售收入突破100亿元,成为国内规模最大的产销一体化经营的糖业企业;乳业的销售收入今年将可以突破115亿元.

光明集团的乳业业务主要由光明乳业(600597.SS)经营,光明乳业去年的主营收入95.72亿元,同比增长20.5%.

光明食品集团成立于2006年8月,由上海市当地的上海益民食品一厂集团、农工商集团、糖业烟酒集团以及锦江国际集团的相关资产合并组建而成.光明食品集团已确定"6+1"核心主业,分别是乳业、糖业、酒业、综合食品业、连锁零售业、品牌代理业、现代农业,以及包括房地产、物流在内的支持产业.

光明集团旗下除光明乳业外,还有金枫酒业(600616.SS)、海博股份(600708.SS)、上海梅林(600073.SS)三家A股上市公司.(完)