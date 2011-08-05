〔马来西亚期市〕棕榈油期货盘中触及近一个月低位,受经济担忧打压

路透雅加达8月5日电---周五马来西亚棕榈油期货一度下跌2.6%,触及近一个月低位,大宗商品全线遭遇抛压,因厌恶风险的投资者担忧美国经济体质.

指标10月棕榈油期约KPOc3收报每吨3,051马币(林吉特),盘中低点为3,021马币,为7月6日以来最低.

成交量达至两周高位17,939口,周四为10,163口.本周棕榈油价格下跌1.5%.

巴克莱资本驻新加坡分析师Chen Xin Yi,"绝对是受隔夜股市暴跌影响,亦受原油和其他农作物市场疲势所累."

"主要是担忧,对美国经济复苏前景但偶,因经济数据疲软."

市场当前静待定于1230GMT公布的美国非农就业数据.

美国原油价格周五跌破86美元,本周料将录得5月初以来的最大单周跌幅,因有关全球经济放缓的忧虑,促使投资者出脱大宗商品,令油价回吐2011年内涨幅.[ID:nCN1878951]

"所有市场都下跌,"雅加达一交易员称,"所有负面人气都传至商品市场和棕榈油市场.但是,应该认识到棕榈油基本面没有变化."(完)