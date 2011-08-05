〔马来西亚期市〕棕榈油期货盘中触及近一个月低位,受经济担忧打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达8月5日电---周五马来西亚棕榈油期货一度下跌2.6%,触及近一个月低位,大宗商品全线遭遇抛压,因厌恶风险的投资者担忧美国经济体质.
指标10月棕榈油期约KPOc3收报每吨3,051马币(林吉特),盘中低点为3,021马币,为7月6日以来最低.
成交量达至两周高位17,939口,周四为10,163口.本周棕榈油价格下跌1.5%.
巴克莱资本驻新加坡分析师Chen Xin Yi,"绝对是受隔夜股市暴跌影响,亦受原油和其他农作物市场疲势所累."
"主要是担忧,对美国经济复苏前景但偶,因经济数据疲软."
市场当前静待定于1230GMT公布的美国非农就业数据.
美国原油价格周五跌破86美元,本周料将录得5月初以来的最大单周跌幅,因有关全球经济放缓的忧虑,促使投资者出脱大宗商品,令油价回吐2011年内涨幅.[ID:nCN1878951]
"所有市场都下跌,"雅加达一交易员称,"所有负面人气都传至商品市场和棕榈油市场.但是,应该认识到棕榈油基本面没有变化."(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。