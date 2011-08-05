〔美股业绩〕宝洁第四季EPS增至0.84美元,受益于成本削减和提价

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月5日电---宝洁(PG.N)周五公布增长的季度获利,因成本削减以及提高售价帮助减轻了原材料价格增长以及美国等市场迟滞的影响.
在6月结束的第四季,宝洁获利为25.1亿美元,和每股盈馀(EPS)0.84美元,上年同期分别为21.9亿美元和0.71美元.
宝洁营收增长10%至208.6亿美元,销量增长3%.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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