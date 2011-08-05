〔美股业绩〕宝洁第四季EPS增至0.84美元,受益于成本削减和提价

路透芝加哥8月5日电---宝洁(PG.N)周五公布增长的季度获利,因成本削减以及提高售价帮助减轻了原材料价格增长以及美国等市场迟滞的影响.

在6月结束的第四季,宝洁获利为25.1亿美元,和每股盈馀(EPS)0.84美元,上年同期分别为21.9亿美元和0.71美元.