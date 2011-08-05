〔伦敦美债〕公债价格追随德债下跌,关注非农就业数据

路透伦敦8月5日电---周五美国公债价格在欧洲市场下跌,此前欧洲央行买入低评级的政府公债,缓轻了欧元区债务的压力.

不过指标十年期美债收益率(殖利率)仍持于10个月低位,因投资者对欧洲和美国决策者快速处理债务危机和支撑起疲软的美国经济能力质疑.

美国公债本周飙升,打压10年期公债收益率在周五亚洲时段跌至2.34%.

美国公债期货TYv1回吐稍早涨幅,最新报127-61/64,下跌3/64,追随德债期货跌势.交易商支撑欧洲央行在二级市场买入葡萄牙和爱尔兰公债.

"完全受欧洲市场推动...因欧元区二线国家公债利差缩窄,德债下跌,且带随美债一起下跌."Bank of Montreal交易员Craig Collins称.

指标10年期美债收益率最新报2.414%,上涨一个基点,但本周仍下跌40个基点左右.

交易商和分析师称,若美国就业报告鼓舞人心,则可能帮助平伏对全球经济的忧虑.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>