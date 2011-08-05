〔国际油市〕亚洲石脑油价格大跌,跨月互换价差持坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月5日电---周五亚洲石脑油价格以五周低位结束本周交易,裂解价差跌至约两周来最低,但现货互换价差仍坚挺,反应出于5月末至7月上半月对比明显的稳健的基本面.
石脑油价格跌6.5%左右,受布兰特原油价格下跌打压.
"今日裂解价差被石脑油价格拖累,而後者又受原油影响.互换价差更好反应出基本面情况."一交易员称.
台塑被迫延长关闭1号裂解装置後,产生供应真空,支撑乙烯价格坚挺,从而提振跨月互换价差连续七日持坚.
日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌61.00美元,至每吨906.50美元,为6月29日以来最低.
9月下半月和10月下半月互换价差走阔0.25美元,至每吨1.50美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌11.58美元,至每吨升水107.30美元,为7月18日以来最低.
油品 价格 上日价格 变动
2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 906.00/907.00 967.50 -61.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 98.25/98.35 105.08 - 6.78
8月石脑油互换NAF-1M-S 906.75/908.75 982.75 -75.00
9月石脑油互换NAF-2M-S 907.00/909.00 982.50 -74.50
97号现货汽油GL97-SIN 121.45/121.55 126.00 - 4.50
95号现货汽油GL95-SIN 118.55/118.65 122.80 - 4.20
92号现货汽油GL92-SIN 113.95/114.05 120.35 - 6.35
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.65/15.75 15.27 + 0.43 (完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。