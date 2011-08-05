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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 20:26 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格大跌,跨月互换价差持坚

路透新加坡8月5日电---周五亚洲石脑油价格以五周低位结束本周交易,裂解价差跌至约两周来最低,但现货互换价差仍坚挺,反应出于5月末至7月上半月对比明显的稳健的基本面.

石脑油价格跌6.5%左右,受布兰特原油价格下跌打压.

"今日裂解价差被石脑油价格拖累,而後者又受原油影响.互换价差更好反应出基本面情况."一交易员称.

台塑被迫延长关闭1号裂解装置後,产生供应真空,支撑乙烯价格坚挺,从而提振跨月互换价差连续七日持坚.

日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌61.00美元,至每吨906.50美元,为6月29日以来最低.

9月下半月和10月下半月互换价差走阔0.25美元,至每吨1.50美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌11.58美元,至每吨升水107.30美元,为7月18日以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 906.00/907.00 967.50 -61.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 98.25/98.35 105.08 - 6.78

8月石脑油互换NAF-1M-S 906.75/908.75 982.75 -75.00

9月石脑油互换NAF-2M-S 907.00/909.00 982.50 -74.50

97号现货汽油GL97-SIN 121.45/121.55 126.00 - 4.50

95号现货汽油GL95-SIN 118.55/118.65 122.80 - 4.20

92号现货汽油GL92-SIN 113.95/114.05 120.35 - 6.35

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.65/15.75 15.27 + 0.43 (完)

--编译 田建华;审校 王洋

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