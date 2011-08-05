〔表格〕美国7月非农就业岗位增加11.7万,远胜预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月5日电---周五美国劳工部公布:
* 美国7月非农就业岗位增加11.7万(路透预估为增加8.5万),6月修正後为增加4.6万(前值为增加1.8万)
* 7月失业率为9.1%(预估为9.2%),6月为9.2%(前值亦为9.2%)
* 7月民间部门就业岗位增加15.4万(预估为增加11.5万),6月修正为增加8万(前值为增加5.7万)
* 7月平均时薪增长0.4%(市场预估为增长0.2%)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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