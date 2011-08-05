版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 20:39 BJT

〔表格〕美国7月非农就业岗位增加11.7万,远胜预估

路透8月5日电---周五美国劳工部公布:

* 美国7月非农就业岗位增加11.7万(路透预估为增加8.5万),6月修正後为增加4.6万(前值为增加1.8万)

* 7月失业率为9.1%(预估为9.2%),6月为9.2%(前值亦为9.2%)

* 7月民间部门就业岗位增加15.4万(预估为增加11.5万),6月修正为增加8万(前值为增加5.7万)

* 7月平均时薪增长0.4%(市场预估为增长0.2%)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐