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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 20:59 BJT

《即时观点》美国7月非农就业岗位增幅超预期,或舒缓对经济衰退的担忧

路透纽约8月5日电---美国7月就业增幅超出预期,因民间企业加快聘雇,这或缓轻关于经济再次滑入衰退的担忧.[ID:nCN1880057]

以下为分析师评论:

巴克莱资本驻纽约资深分析师MICHAEL GAPEN:

我不会说完全没有"二次衰退"的可能,但数据远胜市场此前预期.该数字可能给决策者一些安慰--最差的情况是5月和6月.

这可能意味着美联储下周不会有所行动.

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