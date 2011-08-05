《即时观点》美国7月非农就业岗位增幅超预期,或舒缓对经济衰退的担忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月5日电---美国7月就业增幅超出预期,因民间企业加快聘雇,这或缓轻关于经济再次滑入衰退的担忧.[ID:nCN1880057]
以下为分析师评论:
巴克莱资本驻纽约资深分析师MICHAEL GAPEN:
我不会说完全没有"二次衰退"的可能,但数据远胜市场此前预期.该数字可能给决策者一些安慰--最差的情况是5月和6月.
这可能意味着美联储下周不会有所行动.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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