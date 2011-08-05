《即时观点》美国7月非农就业岗位增幅超预期,或舒缓对经济衰退的担忧

路透纽约8月5日电---美国7月就业增幅超出预期,因民间企业加快聘雇,这或缓轻关于经济再次滑入衰退的担忧.[ID:nCN1880057]

我不会说完全没有"二次衰退"的可能,但数据远胜市场此前预期.该数字可能给决策者一些安慰--最差的情况是5月和6月.