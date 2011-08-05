〔国际油市〕亚洲低硫柴油走坚,台塑炼厂关闭事件继续支撑人气

路透新加坡8月5日电---亚洲低硫柴油市场周五走坚,因台塑石化(6505.TW)旗下一炼厂关闭继续提振人气.

路透数据显示,含硫为0.05%的柴油的现货升水连续第六日走升,在0830GMT时触及每桶2.00美元上方的三个月峰值.台塑石化日产54万桶额度炼厂关闭期限延长,可能会大幅提振柴油的裂解价差.

一位在新加坡的馏分油交易商表示:"迄今你可以看到台塑关闭炼厂对市场的影响主要在低硫升水上,不过这个事件的影响不太可能持续几周以上的时间.即便是原油价格下跌,裂解价差也还没有大幅走坚."

至0830GMT,9月柴油裂解价差较周四同一时段小升0.14美元至每桶19.35美元,即便是布兰特原油期货LCOc1同期下跌逾6.00美元.

不过柴油跨月价差也扩大升幅.8月/9月跨月正价差连续第三日收窄,达到7月16日成为即期合约以来的最高水准.有迹象显示地区库存下降,加之东方-西方套利窗口打开,使得市场人气受到进一步的提振.

航煤裂解价差上涨0.14美元至每桶20.95美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.50 121.90 121.70 127.80 -6.10 -4.77

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.10 120.50 120.30 127.40 -7.10 -5.57

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.00 121.40 121.20 128.25 -7.05 -5.50

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.65 123.05 122.85 129.55 -6.70 -5.17

8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 120.70 126.75 -6.05 -4.77

9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 120.84 127.07 -6.23 -4.90 (完)