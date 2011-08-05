〔国际油市〕亚洲燃料油市场持坚,8月-9月供给吃紧

路透新加坡8月5日电---亚洲燃料油周五相较于大跌的原油价格保持坚挺,固定价格水平大跌超过30.00美元,而裂解价差飙升至6月末以来的最高水平,为贴水窄于每桶5.00美元.

9月固定价格合约的成交量飙升至25万吨上方,比前一日高出一倍多,因疯狂的卖家纷纷寻求回补亏损的多头仓位,而饥饿的买家则逢低买入.

价格水平动荡,从盘中的635.25美元跌至0830GMT亚洲收盘时的630.63美元,随後在短短三个小时内反弹至639.25美元.

一位在新加坡的西方交易员说:"让人吃惊的是有这麽多的数量,因为市场参与者通常在面临高波动时会离场观望,除非别无选择."

9月裂解价差跳升1.58美元至每桶较迪拜原油贴水4.47美元,创下逾1个月最高.10月裂解价差上涨同样幅度,至贴水5.21美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 636.30 636.90 636.60 667.38 -30.78 -4.61

现货380CST燃料油 FO380-SIN 629.50 629.90 629.70 659.75 -30.05 -4.55

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 642.00 644.00 643.00 663.00 -20.00 -3.02

380CST船用燃料油升水 12.50 14.10 13.30 3.25 10.05

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.00 3.60 3.30 3.13 0.18 5.60

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.00 3.50 3.25 3.38 -0.13 -3.70 (完)