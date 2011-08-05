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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 22:21 BJT

《美股动态》瑞信将标普500指数年终目标位由1,450点下调至1,350点

0951ET---瑞士信贷周五将标准普尔500指数.SPX年终目标位由1,450点下调至1,350点,因增长低于预期.

瑞信还将2011年美国企业获利增长预估从14%下调至12%,尽管该行仍"加码"股市,因预期"温和增长再次加速".

根据周四标准普尔500指数的收盘价1,200.07,瑞信的目标位意味着12.5%的上涨空间.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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