版本:
中国
债券 | 2011年 8月 5日 星期五 22:43 BJT

〔标题新闻〕雷恩称ECB在管理债务危机方面发挥关键作用,相信能采取必要措施扶助稳定欧元区

雷恩为欧盟经济暨货币事务执委

ECB为欧洲央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nLDE7740YC]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐